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Движение поездов на МЦК восстановлено
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Движение поездов на МЦК восстановлено 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Движение поездов на МЦК восстановлено после приостановки из-за повреждения навеса на станции «Локомотив», сообщается в Twitter Московского метро.
"Движение поездов на МЦК восстановлено и осуществляется штатно", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что «Ласточки» Московского центрального кольца следуют от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Белокаменная» против часовой стрелки без остановок из-за повреждения навеса платформы на станции «Локомотив», по часовой стрелке движение поездов приостановлено. Уточняется, что по предварительной информации, никто не пострадал.
В Московском регионе на 21 и 22 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, также в регионе идет сильный дождь, местами со снегом и градом. В ночь на воскресенье ожидается до минус 2… минус 5 градусов.
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