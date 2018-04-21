Транспортный комплекс столицы готов к работе в условиях непогоды 21 апреля

Горожанам и гостям столицы рекомендуется по возможности оставаться дома.

Городской транспорт готов к работе в условиях надвигающейся грозы в субботу, 21 апреля.

— Непогода никак не повлияет на работу нашего транспорта. Он полностью готов возить пассажиров в любую погоду, — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Сегодня вечером в Москве усилится ветер, пойдёт дождь, а температура понизится до 2°. Но это никак не повлияет на работу нашего транспорта, который полностью готов, чтобы возить вас в любую погоду

— Московский транспорт (@DtRoad) 21 April 2018

При этом в ведомстве порекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на автомобилях. А если это не получается, то не парковать машины под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

По возможности рекомендуем отказаться от поездок на автомобилях. Если же отказаться не получится, пожалуйста, не оставляйте их под деревьями и прочими шаткими конструкциями. В гараже машине будет гораздо спокойнее

— Московский транспорт (@DtRoad) 21 April 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 21 апреля, сообщил, что все городские службы спасения готовы к работе в связи со штормовым предупреждением.

МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 April 2018

По ожиданиям синоптиков, во время непогоды ветер может усилиться до 20-25 метров в секунду. В ночь на 22 апреля возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Вместе с тем, во второй половине дня 21 апреля ожидается резкое понижение давления до 731 миллиметра ртутного столба.

В связи с ожидаемой непогодой для посетителей закрыт парк Горького в Москве.

— В городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим сегодня, 21 апреля, Парк Горького будет закрыт для посещения. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и не находитесь рядом с деревьями, — сообщили в пресс-службе парка.

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