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Работу 50 обесточенных из-за непогоды трансформаторов в ТиНАО планируют восстановить в течение двух часов
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Работу 50 обесточенных из-за непогоды трансформаторов в ТиНАО планируют восстановить в течение двух часов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Вторая волна урагана прошла в основном по ТиНАО, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена», — написал мэр.
Ранее С. Собянин сообщил, что количество пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий в столице увеличилось до 12 человек. В МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и гроза, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. С. Собянин сообщил, что из-за непогоды службы спасения приведены в полную готовность. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей.
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