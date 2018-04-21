Работу 50 обесточенных из-за непогоды трансформаторов в ТиНАО планируют восстановить в течение двух часов

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Вторая волна урагана прошла в основном по ТиНАО, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена», — написал мэр.