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С. Собянин предупредил москвичей о повторном усилении ветра с 20:00 21 апреля
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С. Собянин предупредил москвичей о повторном усилении ветра с 20:00 21 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей города о повторном усилении ветра с 20:00 21 апреля. Об этом он написал в своем в своем микроблоге в Twitter.
«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», — написал мэр.
Ранее в МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и гроза, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. С. Собянин сообщил, что из-за непогоды службы спасения приведены в полную готовность. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей.
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