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Эвакуации пассажиров с ж/д вокзалов Москвы из‑за угрозы взрыва не было
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Эвакуации пассажиров с ж/д вокзалов Москвы из‑за угрозы взрыва не было 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Все вокзалы Москвы работают в обычном режиме, эвакуации из-за угрозы взрыва не было, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов -филиала РЖД.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что более 800 человек были эвакуированы с железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимного звонка о бомбах.
«Пассажиров не эвакуируют с вокзалов. Такое решение принято в органах МВД. При этом во время проверки могут просить пассажиров покинуть на время лишь отдельные залы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все столичные вокзалы работают штатно, движение поездов осуществляется согласно расписанию.
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