Эвакуации пассажиров с ж/д вокзалов Москвы из‑за угрозы взрыва не было

Все вокзалы Москвы работают в обычном режиме, эвакуации из-за угрозы взрыва не было, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов -филиала РЖД

Ранее некоторые СМИ сообщили, что более 800 человек были эвакуированы с железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимного звонка о бомбах.

«Пассажиров не эвакуируют с вокзалов. Такое решение принято в органах МВД . При этом во время проверки могут просить пассажиров покинуть на время лишь отдельные залы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все столичные вокзалы работают штатно, движение поездов осуществляется согласно расписанию.