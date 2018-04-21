Аэропорт Домодедово в условиях непогоды работает штатно

Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, из-за урагана пострадали более 10 человек, один ребенок погиб. Повалены сотни деревьев, написал Собянин в Twitter.

"Видимость в районе аэродрома свыше 10 тысяч метров. В связи с метеоусловиями задержек и отмен рейсов нет", — заявил представитель аэропорта.