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Собянин заявил, что во время урагана погиб ребенок
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Собянин заявил, что во время урагана погиб ребенок 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА В МОСКВЕ, ПО УТОЧНЕННЫМ ДАННЫМ, УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 12, ОДНА ДЕВОЧКА ПОГИБЛА — СОБЯНИН
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