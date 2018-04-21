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Все столичные парки культуры закрыты из-за непогоды
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Все столичные парки культуры закрыты из-за непогоды 

Москва24 48 минут назад
Фото: Москва24
Все парки, подведомственные столичному департаменту культуры, закрыли из-за ураганного ветра, сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте».
"В связи с неблагоприятными погодными условиями 21 апреля парки, находящиеся в ведении департамента культуры Москвы, закрыты", — отмечается в сообщении.
К этим зонам отдыха относятся Парк Горького, «Фили», «Сокольники», сад "Эрмитаж", «Красная пресня» и другие. Ранее сообщалось, что посетителей также не принимает ВДНХ. Кроме того, в городе перестали работать летние веранды.
Первая волна непогоды уже прошла в столице. В результате урагана пострадали 12 человек, погибла одна девочка, которую госпитализировали в критическом состоянии.
В город еще может прийти вторая волна шторма. Она ожидается с 20:00 до 22:00. Мэр Москвы призвал не выпускать детей на улицу и соблюдать осторожность.
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