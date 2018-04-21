Все столичные парки культуры закрыты из-за непогоды

Все парки, подведомственные столичному департаменту культуры, закрыли из-за ураганного ветра, сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте».

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 21 апреля парки, находящиеся в ведении департамента культуры Москвы , закрыты", — отмечается в сообщении.

К этим зонам отдыха относятся Парк Горького, «Фили», «Сокольники», сад "Эрмитаж" , «Красная пресня» и другие. Ранее сообщалось, что посетителей также не принимает ВДНХ. Кроме того, в городе перестали работать летние веранды.

Первая волна непогоды уже прошла в столице. В результате урагана пострадали 12 человек, погибла одна девочка, которую госпитализировали в критическом состоянии.

В город еще может прийти вторая волна шторма. Она ожидается с 20:00 до 22:00. Мэр Москвы призвал не выпускать детей на улицу и соблюдать осторожность.