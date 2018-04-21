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Пострадавшая во время урагана в Москве двухлетняя девочка скончалась в больнице
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Пострадавшая во время урагана в Москве двухлетняя девочка скончалась в больнице 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Двухлетняя девочка умерла в больнице от травм, полученных во время урагана в Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своей странице в Twiiter.
Он отметил, что количество пострадавших от разгулявшейся стихии в столице увеличилось до 12 человек.
ГУ МЧС Москвы и Гидрометцентр предупреждали об «оранжевом» уровне опасности из-за ветра. В результате бури повалены сотни деревьев, закрыты парки столицы.
Сорвавшаяся с крыши кровля повредила несколько машин на Садовом кольце. Об этом сообщил очевидец в Instagram.
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