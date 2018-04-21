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Видео: последствия урагана в Москве
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Видео: последствия урагана в Москве 

RT на русском 22 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по меньшей мере семь человек пострадали из-за ураганного ветра в столице. Также он отметил, что ураган повалил сотни деревьев.
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