Стали известны последствия урагана в Москве

Штормовой ветер, обрушившийся на столичный регион в субботу, 21 апреля, повалил в Москве порядка 900 деревьев, свыше 700 из которых уже распилены и вывезены из города, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня, уточнили в пресс-службе. Кроме того, сообщили в мэрии, порывами ветра нарушено 30 кровель, все они уже восстановлены, передает РИА «Новости»

Всего в восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники.

Все системы жизнеобеспечения Москвы сработали штатно в условиях урагана в субботу. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась.

По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка. Еще один человек погиб в Московской области , шестеро пострадали.

Москвичей и жителей области предупредили о сильном ветре в воскресенье.