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Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео последствий бури в Москве
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Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео последствий бури в Москве 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: ТАСС
В Москве прошла буря со шквалистым ветром. По предварительным данным, погиб один ребенок, еще 12 человек пострадали. Повалены сотни деревьев. ТАСС собрал фото и видео пользователей, запечатлевших последствия непогоды в городе.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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