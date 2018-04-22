Московские власти рассказали о ликвидации последствий урагана

МОСКВА , 22 апр — РИА Новости . Штормовой ветер в субботу в Москве повалил порядка 900 деревьев, к настоящему времени более 700 из них распилено и вывезено, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня, уточнили в пресс-службе.

"Порывами ветра было нарушено 30 кровель, все они восстановлены", — добавила мэрия.

Всего в восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники, отметили в пресс-службе.

Поваленные деревья и перевернутые гаражи — последствия урагана в Москве