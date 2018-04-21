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В Москве городские службы вывозят поваленные ураганом деревья
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В Москве городские службы вывозят поваленные ураганом деревья 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Службы комплекса городского хозяйства ликвидируют последствия урагана, прошедшего в субботу по Москве, распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюков.
Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, из-за урагана пострадали 12 человек, один ребенок погиб. Повалены сотни деревьев, написал Собянин в Twitter.
"Службы комплекса городского хозяйства оперативно ликвидируют последствия непогоды. Упавшие деревья распиливают и вывозят, повреждённые конструкции демонтируют", — сказал Бирюков.
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