Собянин сообщил о гибели девочки во время урагана в Москве

Число пострадавших во время урагана в Москве , по уточненным данным, увеличилось до 12, одна девочка погибла. Эти данные сообщил мэр столицы сергей собянин в Twitter.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», говорится в сообщении Собянина.

Градоначальник также обратил внимание москвичей на том, что с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Он попросил горожан быть осторожнее и не отпускать детей из дома.