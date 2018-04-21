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Собянин сообщил о гибели девочки во время урагана в Москве
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Собянин сообщил о гибели девочки во время урагана в Москве 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: Москва24
Число пострадавших во время урагана в Москве, по уточненным данным, увеличилось до 12, одна девочка погибла. Эти данные сообщил мэр столицы сергей собянин в Twitter.
«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», говорится в сообщении Собянина.
Градоначальник также обратил внимание москвичей на том, что с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Он попросил горожан быть осторожнее и не отпускать детей из дома.
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