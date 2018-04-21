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Мединский и Кибовский открыли «Библионочь» в Москве
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Мединский и Кибовский открыли акцию «Библионочь» в Москве 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский в субботу в столичной библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева совместно с министром правительства Москвы и главой департамента культуры Александром Кибовским приняли участие в церемонии открытия седьмой ежегодной акции в поддержку чтения "Библионочь", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В открытии мероприятия также приняли участие представители библиотечной системы города, правительства России, правительства Москвы и члены международной библиотечной ассоциации.
"Библионочь" — это федеральная акция, которая началась в Москве, здесь ее придумали. В этом году впервые в ней участвуют все регионы России", — отметил министр культуры РФ Мединский.
"Чтение продлевает жизнь и позволяет добиться успеха… Книга — это действительно кратчайший путь к жизненному успеху и кратчайший путь, может быть, к душевному здоровью. Поэтому читайте книги", — добавил Мединский.
После торжественной церемонии открытия акции в поддержку чтения, которая прошла в столичной библиотеке-читальне, состоялся костюмированный бал "Тургеневка приглашает" и флешмоб "Тургеневу — 200".
По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, Москва является центром всероссийской акции "Библионочь" и в городе приготовлено около 2 тысяч различных мероприятий.
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