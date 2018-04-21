Ещё
Возобновлено движение поездов по одному пути на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления МЖД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возобновлено движение поездов по одному пути на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления МЖД 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Москва24
Возобновлено движение поездов на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
«Восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления МЖД, которое было приостановлено из-за упавшего дерева. Продолжаются работы для возобновления движения по второму пути», — говорится в сообщении.
Также было возобновлено движение электричек на участке Стройка-Балашиха Горьковском направлении МЖД, которое тоже было прервано в связи с падением дерева.
Кроме того, продолжаются ремонтные работы на Савеловском направлении МЖД, где из-за непогоды на станции «Яхрома» была нарушена штатная работа системы, отвечающей за перевод стрелочных переводов в автоматическом режиме.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что движение поездов на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях МЖД затруднено из-за непогоды. Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы ликвидировать последствия непогоды и обеспечить перевозку пассажиров в сложных погодных условиях
Агентство «Москва»: последние новости
Парк Горького закрыли для посетителей из-за непогоды Минтранс РФ: Проект приказа о пользовании метро призван унифицировать нормы для всех городов с подземкой С.Собянин пригласил москвичей принять участие в экологической акции «Миллион деревьев»
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной42
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США205
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина150
Умер звезда «Гарри Поттера» и «Остина Пауэрса»13
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство66
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение