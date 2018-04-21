Возобновлено движение поездов по одному пути на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления МЖД

Возобновлено движение поездов на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«Восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления МЖД, которое было приостановлено из-за упавшего дерева. Продолжаются работы для возобновления движения по второму пути», — говорится в сообщении.

Также было возобновлено движение электричек на участке Стройка-Балашиха Горьковском направлении МЖД, которое тоже было прервано в связи с падением дерева.

Кроме того, продолжаются ремонтные работы на Савеловском направлении МЖД, где из-за непогоды на станции «Яхрома» была нарушена штатная работа системы, отвечающей за перевод стрелочных переводов в автоматическом режиме.