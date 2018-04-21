Пассажиров московского метро предупреждают о закрытии ВДНХ из‑за сильного ветра 

В субботу пассажиров Московского метрополитена на станции «ВДНХ» предупреждают о том, что территорию выставки закрыли из-за сильного ветра, передает корреспондент РИАМО.
«Уважаемые пассажиры, территорию ВДНХ закрыли для посещения в связи с погодными условиями», — передают по громкой связи на станции метро «ВДНХ».
Ранее территорию ВДНХ закрыли для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют.
Синоптики предупреждают, что во второй половине дня погода в столице резко ухудшится. Ожидается, что порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. К вечеру температура опустится до плюс 1-3 градусов. Ночью с субботы на воскресенье пройдет дождь и мокрый снег.
Из-за штормового ветра в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 21 и 22 апреля. Также к штормовому ветру и снегу в Московском регионе добавится гроза.