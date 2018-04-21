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Упавшее дерево перегородило Измайловское шоссе в Москве
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Упавшее дерево перегородило Измайловское шоссе в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На Измайловском шоссе в Москве упавшее дерево перегородило два ряда движения в сторону Северо-Восточной хорды, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы.
«На Измайловском шоссе в районе дома 69г упало дерево. Перекрыты оба ряда в сторону Северо-Восточной хорды. На месте работают сотрудники ГИБДД, производится организация движения с выездом на полосу встречного движения. Объезжайте!» — говорится в сообщении.
Из-за штормового ветра в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 21 и 22 апреля. Также к штормовому ветру и снегу в Московском регионе добавится гроза.
Из-за сильных порывов ветра в Москве падают столбы и срывает дорожные знаки. В столице закрыты парки.
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