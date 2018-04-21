Упавшее дерево перегородило Измайловское шоссе в Москве

На Измайловском шоссе в Москве упавшее дерево перегородило два ряда движения в сторону Северо-Восточной хорды, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«На Измайловском шоссе в районе дома 69г упало дерево. Перекрыты оба ряда в сторону Северо-Восточной хорды. На месте работают сотрудники ГИБДД , производится организация движения с выездом на полосу встречного движения. Объезжайте!» — говорится в сообщении.

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