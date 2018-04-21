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С проезжей части Измайловского шоссе в Москве убрали упавшее дерево
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С проезжей части Измайловского шоссе в Москве убрали упавшее дерево 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
С проезжей части Измайловского шоссе в Москве убрали упавшее дерево, которое перегородило два ряда движения, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.
Во время урагана в субботу на Измайловском шоссе в районе дома №69г упало дерево, из-за этого были перекрыты оба ряда движения в сторону Северо-Восточной хорды.
«На Измайловском шоссе уже можно проехать без проблем. Дерево с дороги убрали», — говорится в сообщении.
Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град.
Во время урагана в Москве пострадали 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось. Власти Подмосковья на данный момент подтвердили смерть одного человека.
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 Ещё 2 источника 
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