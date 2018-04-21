С проезжей части Измайловского шоссе в Москве убрали упавшее дерево

С проезжей части Измайловского шоссе в Москве убрали упавшее дерево, которое перегородило два ряда движения, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

Во время урагана в субботу на Измайловском шоссе в районе дома №69г упало дерево, из-за этого были перекрыты оба ряда движения в сторону Северо-Восточной хорды.

«На Измайловском шоссе уже можно проехать без проблем. Дерево с дороги убрали», — говорится в сообщении.

Ураган накрыл Москву и Подмосковье днем в субботу. Помимо ливня, грозы и штормового ветра, в некоторых районах Московской области отмечался град.