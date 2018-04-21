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Четыре человека пострадали в Московском регионе из‑за урагана
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Четыре человека пострадали в Московском регионе из‑за урагана 

РИАМО 1 час назад
В Москве и Подмосковье четыре человека получили травмы в результате урагана, накрывшего регион вечером в субботу, сообщает Mash.
«Уже известно о четырех пострадавших жителях столицы и области. Без электричества остались 60 поселков в окрестностях Москвы. В городе ураганный ветер повалил 50 деревьев и сорвал крыши с одного жилого дома. Всего из-за урагана без электричества остались 2,3 тысячи человек в окрестностях Москвы», — говорится в сообщении.
Из-за штормового ветра в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 21 и 22 апреля. Также к штормовому ветру и снегу в Московском регионе добавится гроза.
Из-за сильных порывов ветра на западе Москвы упал светофорный столб и сорвало несколько дорожных знаков. В столице закрыты парки.
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