Парк Горького и ВДНХ закрылись из-за штормового ветра

Сейчас в Москве бушует гроза с раскатами грома, ливнем и штормовым ветром, из-за чего закрылись Парк Горького и ВДНХ.

Гроза в разных районах столицы началась около 17:00. Резкое ухудшение погоды отмечено, в частности, в центре, на юго-востоке и северо-востоке города.

И уже есть информация о пострадавших. Так, в результате падения дерева на Сумской улице Москвы были госпитализированы двое взрослых и трехмесячный малыш. Состояние всех пострадавших удовлетворительное. По прогнозам синоптиков, температура воздуха, которая днем в субботу поднималась почти до 20 градусов, к ночи опустится до 1–3 градусов. Кроме того, в Москве резко упадет атмосферное давление, в воскресенье оно опустится 729 мм рт. ст. что почти на 20 пунктов ниже нормы. В столичном регионе объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан быть предельно осторожными.

Все городские, оперативные, экстренные службы, транспортные предприятия, включая метро, переведены на усиленный режим работы.

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