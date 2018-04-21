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Москвичей попросили остаться дома из-за штормового предупреждения
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Москвичей попросили остаться дома из-за штормового предупреждения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Москвичей попросили воздержаться в субботу, 21 апреля, от поездок. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Центр организации дорожного движения, столичный метрополитен, Центральная пригородная пассажирская компания разослали предупреждения жителям столицы с просьбой, по возможности, оставаться дома из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду, резкого понижения температуры, дождя, грозы.
Если же поездка необходима, москвичей просят пользоваться общественным транспортом, а водителей предостерегают от парковки под слабоукрепленными конструкциями и деревьями.
Погода может также повлиять на дорожную ситуацию. Сейчас уже в Москве 5 баллов по оценке сервиса Яндекс. Пробки.
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