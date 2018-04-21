Москвичей попросили остаться дома из-за штормового предупреждения

Москвичей попросили воздержаться в субботу, 21 апреля, от поездок. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Центр организации дорожного движения, столичный метрополитен, Центральная пригородная пассажирская компания разослали предупреждения жителям столицы с просьбой, по возможности, оставаться дома из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду, резкого понижения температуры, дождя, грозы.

Если же поездка необходима, москвичей просят пользоваться общественным транспортом, а водителей предостерегают от парковки под слабоукрепленными конструкциями и деревьями.