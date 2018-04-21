Оперативные службы Подмосковья привели в режим повышенной готовности из-за непогоды 

Тем временем в Москве из-за непогоды закрыли ВДНХ и парк Горького.
В Московской области оперативные службы и предприятия жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности в связи с обрушившейся на столичный регион непогодой. Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает канал Воробьёв LIVE.
Как следует из прогноза погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Москве и области ожидаются сильные ливни, порывы ветра до 25 метров в секунду, а ночью — мокрый снег.
Тем временем в Москве из-за непогоды закрыли ВДНХ и парк Горького. Мэр столицы Сергей Собянин призвал граждан быть предельно внимательными и осторожными.
Синоптики ранее объявили оранжевый уровень погодной опасности сразу в десяти регионах России.