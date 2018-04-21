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Все парки департамента культуры столицы закрыли из-за непогоды
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Все парки департамента культуры столицы закрыли из-за непогоды 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Все парки, находящиеся в ведении столичного департамента культуры, закрыли в связи с непогодой. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями 21 апреля парки, находящиеся в ведении департамента культуры Москвы, закрыты», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и гроза, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. С. Собянин сообщил, что из-за непогоды службы спасения приведены в полную готовность. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей. В результате урагана пострадали 12 человек, погибла девочка. Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в городе оперативно ликвидируют последствия непогоды.
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