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Московское метро приготовилось к работе в условиях непогоды
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Московское метро приготовилось к работе в условиях непогоды 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московское метро готово к работе в сложных погодных условиях, сообщает пресс-служба московского метро в Twitter.
"Внимание! Ожидается непогода. Но метро готово принять вас в любых погодных условиях. Все службы мосметро предупреждены и будут еще более внимательны к пассажирам", — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.
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