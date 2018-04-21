Московское метро приготовилось к работе в условиях непогоды

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости . Московское метро готово к работе в сложных погодных условиях, сообщает пресс-служба московского метро в Twitter.

"Внимание! Ожидается непогода. Но метро готово принять вас в любых погодных условиях. Все службы мосметро предупреждены и будут еще более внимательны к пассажирам", — говорится в сообщении.