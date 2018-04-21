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От Аннушки к Витязю: трамваи прошлись парадом по столице
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От Аннушки к Витязю: трамваи прошлись парадом по столице 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ежегодный парад прошел в субботу, 21 апреля, в Москве. Колонна с ретровагонами разных времен стартовала от улицы Шаболовка и прибыла к Чистым прудам, где начался праздник Московского трамвая.
Парад приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в столице. — Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение продолжать развитие московского трамвая, каждый год мы будем покупать 100-120 трамваев, и эта программа будет продолжаться еще многие годы, — сообщил заммэра, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Мы покупаем новые трамваи с сервисным контрактом, согласно которому в течение длительного времени производитель обязан ежедневно обслуживать трамвайные вагоны. Это позволяет больше сконцентрироваться на вопросах пассажирского обслуживания, на ремонте инфраструктуры. За последние несколько лет реконструировали почти 200 километров трамвайных путей Москвы, более 60 процентов которых отделили от проезжей части, тем самым увеличив скорость поездки и график движения трамваев. Пассажиропоток на трамваях ежегодно растет почти на 7 процентов.
Парад трамваев проходит в Москве уже пятый год. В этот раз задействовали 17 экспонатов, в линейку также вошли уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, которые реконструировали по образцам 1948 года. Колонну возглавил конный вагон 1884 года, в самом конце движения двигалась знаменитая «Аннушка» — трамвай А. Также в параде принял участие современный «Витязь-М», который начал ездить по улицам столицы в марте прошлого года. — В профессии я с 1980 года, свое дело всегда любил, — рассказывает «ВМ» Адип Сабиров, водитель трамвая «А». — Я с детства хотел стать машинистом и даже в школе писал сочинения про трамваи и троллейбусы. Если представится возможность принять участие в этом замечательном параде в следующем году, я с удовольствием соглашусь!
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