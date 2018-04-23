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Москвичам пообещали солнечную погоду и 8 градусов тепла 23 апреля
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Москвичам пообещали солнечную погоду и 8 градусов тепла 23 апреля 

ИД «Собеседник» 27 минут назад
Синоптики рассказали, какую погоду принесет антициклон в Москву и область в понедельник, 23 апреля.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в выходные 21 и 22 апреля на столичный регион обрушился ураган, который повалил около 900 деревьев, а также стал причиной гибели двух человек.
Как сообщает ресурс «Метеоновости», в понедельник, 23 апреля, погода в Москве и области начнет улучшаться: пришедший в область антициклон расчистит небо от облаков и поднимет атмосферное давление до 746 мм ртутного столба.
Однако воздух в столице и регионе в предстоящие сутки еще не успеет прогреться — максимальная температура в середине дня не превысит 8 градусов тепла.
Кроме того, в Москву продолжат поступать холодные воздушные массы, а ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.
ИД «Собеседник»: последние новости
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