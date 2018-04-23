Москвичам пообещали солнечную погоду и 8 градусов тепла 23 апреля

Синоптики рассказали, какую погоду принесет антициклон в Москву и область в понедельник, 23 апреля.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в выходные 21 и 22 апреля на столичный регион обрушился ураган, который повалил около 900 деревьев, а также стал причиной гибели двух человек.

Как сообщает ресурс «Метеоновости», в понедельник, 23 апреля, погода в Москве и области начнет улучшаться: пришедший в область антициклон расчистит небо от облаков и поднимет атмосферное давление до 746 мм ртутного столба.

Однако воздух в столице и регионе в предстоящие сутки еще не успеет прогреться — максимальная температура в середине дня не превысит 8 градусов тепла.

Кроме того, в Москву продолжат поступать холодные воздушные массы, а ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.