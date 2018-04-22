Ещё
Москвичам пообещали дождь, порывистый ветер и 8 градусов тепла 22 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам пообещали дождь, порывистый ветер и 8 градусов тепла 22 апреля 

ИД «Собеседник» 38 минут назад
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и Подмосковья после обрушившегося на регион урагана.
Ранее Sobesednik.ru писал, что Гидрометцентр России объявил о сохранении «оранжевого» уровня погодной опасности в воскресенье, 22 апреля.
Как сообщает ресурс «Метеоновости», 22 апреля, столичный регион останется под действием циклона, принесшего в Москву ураган и грозы. Однако погодная ситуация уже не будет столь опасной: при облачной с прояснениями погоде местами еще возможен небольшой кратковременный дождь, а ветер существенно ослабеет и будет дуть с порывами до 15 м/с.
При этом температура воздуха в столице понизится и будет колебаться на уровне от плюс 6 до плюс 8 градусов.
ИД «Собеседник»: последние новости
Минтранс предложил запретить пользоваться детскими колясками в метро Парадная техника приехала из Алабина в Москву "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонец избил украинца из-за спора о России137
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной55
Госдеп призвал Украину поднять цены на газ122
Умер самый старый человек на Земле11
Немцы хотят вернуть Россию в G874
Видео
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение