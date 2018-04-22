Москвичам пообещали дождь, порывистый ветер и 8 градусов тепла 22 апреля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы и Подмосковья после обрушившегося на регион урагана.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Гидрометцентр России объявил о сохранении «оранжевого» уровня погодной опасности в воскресенье, 22 апреля.

Как сообщает ресурс «Метеоновости», 22 апреля, столичный регион останется под действием циклона, принесшего в Москву ураган и грозы. Однако погодная ситуация уже не будет столь опасной: при облачной с прояснениями погоде местами еще возможен небольшой кратковременный дождь, а ветер существенно ослабеет и будет дуть с порывами до 15 м/с.

При этом температура воздуха в столице понизится и будет колебаться на уровне от плюс 6 до плюс 8 градусов.