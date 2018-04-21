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Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве до 22 апреля
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Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве до 22 апреля 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Синоптики предупредили москвичей о потенциально опасной погоде в воскресенье, 22 апреля.
Ранее Sobesednik.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать осторожность при выходе на улицу 21 апреля, а также сообщил, что все экстренные службы города готовы к предстоящей штормовой погоде.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр России, «оранжевый» уровень погодной опасности, который был объявлен в субботу, сохранится также и в воскресенье, 22 апреля.
«Оранжевый — погода опасна», — заявили в Гидрометцентре, подчеркнув, что в текущие выходные имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
ИД «Собеседник»: последние новости
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