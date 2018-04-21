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Стало известно, когда в Москве появится розовая линия метро
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Стало известно, когда в Москве появится розовая линия метро 

Газета.Ru 9 минут назад
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в рамках станции «Косино» строящейся Кожуховской линии столичного метро планируют построить транспортно-пересадочный узел, передает РИА «Новости».
Как отмечается, участок розовой линии метро от станции «Некрасовка» до станции «Косино», куда входят четыре станции, в настоящее время находится в высокой степени готовности. Заместитель мэра оценил состояние ее готовности в 72%.
"К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работы", — заявил Хуснуллин.
По его словам, возведение такого узла является технически сложной задачей, так как в этом месте соединяются две ветки метро, а также имеется увязка с железной дорогой.
Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена были отрыты станции «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская».
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