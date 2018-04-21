Озеленение и уборка: в столице проходит второй общегородской субботник

21 апреля в столице проходит второй общегородской субботник. Сергей Собянин посетил один из дворов района Орехово-Борисово Южное, пообщался с участниками субботника и посадил черемуху.

«В Москве традиционно проходят субботники. Москва хорошеет после зимы, мы чистим дворы, улицы, площади, высаживаем деревья в парках, скверах, так что с каждым днем Москва становится все краше, благодаря в том числе и вам, которые сегодня пришли на субботник. Спасибо вам огромное, вы делаете большое дело», — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также предупредил горожан о резком ухудшении погоды во второй половине дня: «После обеда ожидается штормовое предупреждение, сильный ветер, так что я прошу всех москвичей быть предельно осторожными».

Участникам субботника предоставляют весь необходимый инвентарь. Первый субботник состоялся 14 апреля. В нем приняли участие порядка 1,5 миллиона человек. Горожане работали во дворах, парках, скверах и на предприятиях.

Кроме того, 1 апреля в Москве стартовал месячник по благоустройству. В порядок после зимнего сезона приводят городские и дворовые территории, объекты жилого фонда, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру.