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В Москве закрыли ВДНХ
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В Москве закрыли ВДНХ 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Территория ВДНХ в Москве закрыта для посещения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.
"Территорию ВДНХ закрыли для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий. Стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют", — говорится в сообщении.
Как отмечается, жителей и гостей столицы просят воздержаться от прогулок.
Ранее МЧС России предупредило жителей Москвы об опасных погодных условиях во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля.
Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды.
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