Систему оповещений для борьбы с ураганами в столице будут совершенствовать — Собянин

Сергея Собянин заявил о продолжении работ над системой оповещений для борьбы с ураганами в столице.

"Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия", — сказал мэр города, передает Агентство «Москва»

Он отметил, что систему необходимо совершенствовать. Собянин подчеркнул, что погода бьет рекорды по числу аномальных явлений. По его мнению, это происходит из-за глобального потепления, которое провоцирует катаклизмы.

Чтобы противостоять природным ударам, необходимо обеспечить точный прогноз. Это поможет вовремя предупредить граждан, сказал мэр столицы.