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Систему оповещений для борьбы с ураганами в столице будут совершенствовать — Собянин
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Систему оповещений для борьбы с ураганами в столице будут совершенствовать — Собянин 

Москва24 44 минуты назад
Фото: Москва24
Сергея Собянин заявил о продолжении работ над системой оповещений для борьбы с ураганами в столице.
"Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия", — сказал мэр города, передает Агентство «Москва».
Он отметил, что систему необходимо совершенствовать. Собянин подчеркнул, что погода бьет рекорды по числу аномальных явлений. По его мнению, это происходит из-за глобального потепления, которое провоцирует катаклизмы.
Чтобы противостоять природным ударам, необходимо обеспечить точный прогноз. Это поможет вовремя предупредить граждан, сказал мэр столицы.
По словам Собянина, нужно усиливать работу служб спасения и ликвидации последствий стихии. Для этого вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать минувший ураган.
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