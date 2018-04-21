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Строительство спортивно-оздоровительного центра в Некрасовке могут начать в мае
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Строительство спортивно-оздоровительного центра в Некрасовке могут начать в мае 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Строительство крупного спортивно-оздоровительного центра в Некрасовке могут начать в мае 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Кроме строительства самих станций Кожуховской линии метро идет еще очень большая работа по благоустройству территорий. Если говорить про станцию «Некрасовка», то мы заканчиваем проектирование и в мае приступаем к строительству большого спортивно-оздоровительного комплекса. Это было обращение жителей, и мэр Москвы Сергей Собянин принял такое решение», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее он сообщил, что участок Кожуховской линии столичного метро от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируют открыть к концу лета 2018 г., а от «Косино» до «Нижегородской» — в 2019 г.
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