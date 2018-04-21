Строительство спортивно-оздоровительного центра в Некрасовке могут начать в мае

Строительство крупного спортивно-оздоровительного центра в Некрасовке могут начать в мае 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Кроме строительства самих станций Кожуховской линии метро идет еще очень большая работа по благоустройству территорий. Если говорить про станцию «Некрасовка», то мы заканчиваем проектирование и в мае приступаем к строительству большого спортивно-оздоровительного комплекса. Это было обращение жителей, и мэр Москвы Сергей Собянин принял такое решение», — сказал М. Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что участок Кожуховской линии столичного метро от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируют открыть к концу лета 2018 г., а от «Косино» до «Нижегородской» — в 2019 г.