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Ураган и ливни в Москве не осложнили ситуацию на дорогах
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Ураган и ливни в Москве не осложнили ситуацию на дорогах 

РИА Новости 21 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ураган и ливни, прошедшие в Москве, не осложнили ситуацию на дорогах города, сообщили РИА Новости в информационном центре столичного департамента транспорта.
"В настоящий момент в городе 5 баллов", — сообщили РИА Новости в информационном центре.
На данный момент наибольшие затруднения наблюдаются на юго-востоке Садового кольца в обоих направлениях.
Движение осложнено также на севере ТТК по внешней стороне — от Проспекта Мира до метро Марьина Роща и на юго-западе по внутренней стороне — от Комсомольского проспекта до Новодевичьего кладбища.
МКАД загружен в обоих направлениях: на участке от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе, пояснил собеседник агентства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.
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