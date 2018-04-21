Ураган и ливни в Москве не осложнили ситуацию на дорогах

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости . Ураган и ливни, прошедшие в Москве, не осложнили ситуацию на дорогах города, сообщили РИА Новости в информационном центре столичного департамента транспорта.

"В настоящий момент в городе 5 баллов", — сообщили РИА Новости в информационном центре.

На данный момент наибольшие затруднения наблюдаются на юго-востоке Садового кольца в обоих направлениях.

Движение осложнено также на севере ТТК по внешней стороне — от Проспекта Мира до метро Марьина Роща и на юго-западе по внутренней стороне — от Комсомольского проспекта до Новодевичьего кладбища.

МКАД загружен в обоих направлениях: на участке от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе, пояснил собеседник агентства.