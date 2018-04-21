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Мощный ветер и ливни накрыли Москву днем в субботу
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Мощный ветер и ливни накрыли Москву днем в субботу 

РИА Новости 21 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сильные ливни и порывистый ветер накрыли Москву днем в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как прогнозировали ранее синоптики, тёплая погода, устоявшаяся в мегаполисе в первой половине дня, после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начался порывистый ветер, затем пошли сильные дожди, а местами ливни.
В отдельных районах города раздаются раскаты грома и сверкают молнии. Горожане торопятся по домам.
Как сообщили ранее РИА Новости в центре погоды «Фобос», штормовая погода продержится в столице вплоть до воскресенья.
Ранее Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве на воскресенье. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заверил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
Об ухудшении погоды в столичном регионе ранее предупредили и в столичном главке МЧС.
Из-за непогоды в субботу закрыли территорию ВДНХ и Центральный парк имени Горького.
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