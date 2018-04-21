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В московских трамваях пассажиропоток растет на 7% ежегодно
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В московских трамваях пассажиропоток растет на 7% ежегодно 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Пассажиропоток в трамваях в городах России снижается, а в Москве ежегодно увеличивается на 7%, сообщает РИА Новости.
«Трамвай у нас растет быстрее всех остальных видов транспорта в Москве с точки зрения пассажиров, почти 7% каждый год мы прирастаем. Это очень высокий показатель. В большинстве российских городов, будем честно говорить, происходит снижение перевозок в трамваях, но специалисты-транспортники знают, что после метрополитена трамвай — номер два среди городского транспорта по своим провозным способностям», — сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что в Москве развитие такого транспортного актива продолжится. Власти города будут делать все возможное для увеличения количества пассажиров в трамваях.
Ранее Ликсутов заявил, что Москва будет закупать до 120 трамваев ежегодно по поручению мэра столицы.
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