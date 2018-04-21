В московских трамваях пассажиропоток растет на 7% ежегодно

«Трамвай у нас растет быстрее всех остальных видов транспорта в Москве с точки зрения пассажиров, почти 7% каждый год мы прирастаем. Это очень высокий показатель. В большинстве российских городов, будем честно говорить, происходит снижение перевозок в трамваях, но специалисты-транспортники знают, что после метрополитена трамвай — номер два среди городского транспорта по своим провозным способностям», — сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Он подчеркнул, что в Москве развитие такого транспортного актива продолжится. Власти города будут делать все возможное для увеличения количества пассажиров в трамваях.

Ранее Ликсутов заявил, что Москва будет закупать до 120 трамваев ежегодно по поручению мэра столицы.