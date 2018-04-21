В Москве откроется новый музей истории пассажирского транспорта

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. В Москве в течение нескольких лет появится Музей истории городского пассажирского транспорта столицы, где для посетителей будут представлены модели автобусов, троллейбусов и трамваев разных лет, а также рассказана история развития билетной системы столицы. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов

Он напомнил, что сегодня в городе уже работает музей «Московский транспорт» на улице Рогожский Вал, где можно увидеть более 300 экспонатов, в том числе, старинные автобусы, легковые и грузовые автомобили. Здесь собраны разные модификации раритетных автомобилей «Победа», «Чайка», «Москвич», «Волга», а также представлен один из первых московских автобусов ЗИС-8, знаменитый ЗИЛ-158 и самый массовый автобус XX века ЛиАЗ-677.

Правительство Москвы поддержало инициативу Мосгортранса и ряда других транспортных предприятий города и таксомоторных и предприятий сделать большой московский музей транспорта. Сейчас мы уже приступили к созданию концепции, проекту этого музея. Он появится в ближайшие несколько лет", — сказал Ликсутов.

По его словам, экспозиция развернется в центре города около Казанского вокзала, на базе старого троллейбусно-трамвайного депо. «Это будет огромная экспозиция, посвященная городскому транспорту и истории транспорта Москвы. Мы постараемся, чтобы она была постоянно действующей и постоянно обновлялась, », — добавил он.