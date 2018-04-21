В Москве откроется новый музей истории пассажирского транспорта 

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. В Москве в течение нескольких лет появится Музей истории городского пассажирского транспорта столицы, где для посетителей будут представлены модели автобусов, троллейбусов и трамваев разных лет, а также рассказана история развития билетной системы столицы. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Он напомнил, что сегодня в городе уже работает музей «Московский транспорт» на улице Рогожский Вал, где можно увидеть более 300 экспонатов, в том числе, старинные автобусы, легковые и грузовые автомобили. Здесь собраны разные модификации раритетных автомобилей «Победа», «Чайка», «Москвич», «Волга», а также представлен один из первых московских автобусов ЗИС-8, знаменитый ЗИЛ-158 и самый массовый автобус XX века ЛиАЗ-677.
"Правительство Москвы поддержало инициативу Мосгортранса и ряда других транспортных предприятий города и таксомоторных и предприятий сделать большой московский музей транспорта. Сейчас мы уже приступили к созданию концепции, проекту этого музея. Он появится в ближайшие несколько лет", — сказал Ликсутов.
По его словам, экспозиция развернется в центре города около Казанского вокзала, на базе старого троллейбусно-трамвайного депо. «Это будет огромная экспозиция, посвященная городскому транспорту и истории транспорта Москвы. Мы постараемся, чтобы она была постоянно действующей и постоянно обновлялась, », — добавил он.
Ликсутов добавил, что в музее будет представлена вся линейка городского транспорта Москвы. «Хотим, чтобы там были и трамваи, и троллейбусы, и автобусы, и машины такси — все, что связано с городским транспортом, начиная от билетов, заканчивая образцами техники. Надеемся, что и другие города России и Европы, в которых есть соответствующие музеи смогут выставлять там свои образцы», — сказал заммэра.