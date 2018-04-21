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Все службы спасения Москвы привели в готовность
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Все службы спасения Москвы привели в полную готовность перед непогодой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность.
"МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15.00 и порывах ветра до 25 метров в секунду", — написал мэр на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте".
"Это реально опасно. Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность", — подчеркнул градоначальник.
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