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МЧС предупредило о грозе в Москве и области в ближайшие часы
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МЧС предупредило о грозе в Москве и области в ближайшие часы 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МЧС Москвы в дополнение к штормовому предупреждению сообщает о начале грозы в столице и области в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
"В дополнение к ранее выданному штормовому предупреждению, по информации Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 21 апреля, местами в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается гроза", — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.
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