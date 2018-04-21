Пассажиропоток в трамваях в Москве растет на 7% ежегодно

"Трамвай у нас растет быстрее всех остальных видов транспорта в Москве с точки зрения пассажиров, почти 7% каждый год мы прирастаем. Это очень высокий показатель. В большинстве российских городов, будем честно говорить, происходит снижение перевозок в трамваях, но специалисты-транспортники знают, что после метрополитена трамвай — номер два среди городского транспорта по своим провозным способностям", — сказал он.

В этой связи вице-мэр подчеркнул, что в столице развитие такого транспортного актива продолжится, власти города будут делать все возможное для увеличения количества пассажиров в трамваях.