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Москва будет закупать до 120 трамваев в год
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Москва будет закупать до 120 трамваев в год 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Москве в пятый раз проходит парад трамваев. До 15:00 на Чистопрудном бульваре можно увидеть 17 вагонов от раритетной конки до последнего «Витязя-М», которым комплектуются столичные депо сейчас.
В этом году в числе старых вагонов пополнение — поезд из восстановленных трамваев КТМ-1 и КТП-2, построенных в 1947 году. Главный инженер Мосгортранса Павел Хмелев также пообещал новые сюрпризы на будущих парадах.
В Москве на базе бывшего троллейбусного парка будет создан музей Московского транспорта. Об этом на открытии парада Московского Трамвая заявил заммэра по транспорту Максим Ликсутов.
Масштабный музей, где будут объединены все коллекции трамваев, автобусов, троллейбусов, создадут на базе троллейбусного парка в районе Казанского вокзала. Он может появиться в течение нескольких лет.
Кроме того, Максим Ликсутов отметил, что за последние годы в столице отремонтировали более 200 км трамвайных путей. Более 60 процентов путей обособлено. В последний год в столице также массово устанавливаются камеры фото— и видеофиксации над трамвайными путями для предотвращения выезда водителей машин.
При этом отмечается, что ежегодно в Москве будет закупаться по 100-120 новых трамваев.
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