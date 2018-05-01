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Москвичей первого мая ждет летняя жара с ливнем и грозой
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Москвичей первого мая ждет летняя жара с ливнем и грозой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Летняя жара с температурой до 25 градусов тепла, а также ливень с грозой в первой половине дня ожидаются в Москве 1 мая, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» во вторник.
"На Первомай синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона. Это значит, что на фоне относительно солнечной погоды столбики термометров продолжат расти вверх, достигнут показателей середины лета, но без локальных скоротечных ливней и гроз — до 13.00-15.00 — дело все-таки не обойдется", — рассказали в центре.
Днем в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, в первой половине дня местами кратковременный дождь и гроза.
Температура воздуха в столице составит плюс 23-25 градусов, по области плюс 21-26 градусов.
Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
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