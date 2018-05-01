Летнее тепло и гроза ожидаются в Москве на Первомай 

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Кратковременный дождь с грозой и до 25 градусов тепла ожидаются 1 мая в столичном регионе. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра.
По данным синоптиков, во вторник в Москве ожидается от 23 до 25 градусов тепла, облачно с прояснениями. По области температура составит 20-25 градусов тепла, кратковременный дождь, местами грозы с порывами ветра до 17 м/с.
Ночью температура в Москве составит от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье — от 9 до 14. Также возможны грозы с порывистым ветром.