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Июнь на Первомай: Москве прогнозируют жару и дожди
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Июнь на Первомай: Москве прогнозируют жару и дожди 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Управа района Черемушки
Почти до плюс 10 градусов ночью и выше 20 градусов днем поднимется температура в Москве на Первомай. Такой прогноз на предстоящие праздники дала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в целом ожидается солнечная погода, но временами будут наплывать кучевые облака. В этот день дожди будут чуть интенсивнее, чем в предыдущие выходные, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Метеобюро столицы.
Синоптики также прогнозируют «июньскую» погоду на 2 мая: ожидается, что в этот день днем будет до плюс 25 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.
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