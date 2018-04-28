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«Фобос»: Экстремальная жара ждет москвичей на майских праздниках
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«Фобос»: Экстремальная жара ждет москвичей на майских праздниках 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Метеовести
Температура воздуха в Москве 1-2 мая прогреется до 27 градусов тепла, что выше даже июльской среднемесячной температуры. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«Экстремальная жара доберется и до центра России. В субботу-воскресенье в Москве еще плюс 14-17 градусов. С началом новой недели потепление станет усиливаться, и 1-2 мая столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов. А это выше даже июльской нормы. В такой ситуации нынешний Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления», — говорится в сообщении.
Как уточняется, пока самым теплым был май прошлого года. Абсолютный рекорд тепла зафиксирован в 1977 г. — плюс 26-28 градусов, всего на градус выше, чем прогнозируется сейчас.
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