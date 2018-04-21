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По Москве прогрохотали танки
Рамблер
1 час назад
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Началась передислокация военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади 9 Мая. Из подмосковного полигона Алабино она переброшена на временную площадку в
Москве
в районе Хорошёво-Мнёвники.
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