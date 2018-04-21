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В столице появится музей развития московского транспорта
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В столице появится музей развития московского транспорта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московский музей транспорта появится в российской столице в ближайшие годы, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов журналистам в субботу.
"Хочу сказать, что правительство Москвы поддержало инициативу Мосгортранса и ряда еще транспортных и таксомоторных предприятий города сделать большой московский музей транспорта. Сейчас мы приступили к созданию концепции этого музея", — сказал он.
Расположится музей около Казанского вокзала на базе старого троллейбусно-трамвайного депо.
Как рассказал Ликсутов, в музее планируют разместить большую экспозицию, посвященную московскому транспорту и его истории.
"Мы постараемся, чтобы экспозиция постоянно обновлялась. Надеемся, что и другие города России и Европы, в которых есть соответствующие музеи, будут выставлять там свои образцы", — сказал он.
Главная задача музея, по словам вице-мэра, заключается не только в том, чтобы показать сам образец, но и рассказать историю его создания и развития, а также в деталях показать из чего состоит данное транспортное средство. Он добавил, что в музее будут представлены трамваи, троллейбусы, автобусы, машины такси и все, что связано с городским транспортом, начиная от билетов, заканчивая образцами техники.
"Он появится в ближайшие несколько лет", — заключил Ликсутов.
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