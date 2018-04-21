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Собянин пригласил москвичей на акцию «Миллион деревьев»
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Собянин пригласил москвичей на акцию «Миллион деревьев» 

Авторадио 23 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на акцию «Миллион деревьев», в рамках которой около двух тысяч дворов украсят почти 3 тысячи деревьев и 132 тысячи кустарников. Дату и время проведения работ в определённом дворе можно узнать на досках объявлений у подъездов, а также по электронной почте. Собянин отметил, что во многих столичных дворах не хватает зелени, и, чтобы решить эту проблему, в 2013 году была запущена акция «Миллион деревьев». Каждый желающий житель Москвы с помощью приложения «Активный гражданин» может предложить посадить деревья в своём дворе. С начала акции удалось посадить более 90 тысяч деревьев и около двух миллионов кустарников.
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